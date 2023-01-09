Страна-террорист готовит обострение на фронте в феврале - СНБО

11:22 09 января Киев, Украина

Правящий режим россии готовит эскалацию на фронте в феврале. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью ТСН.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский дважды в 2023 году собирал Ставку главнокомандующего, и в руководстве страны знают планы рф.
 
"Мы сознаем, что происходит, поэтому мы заранее просчитываем все варианты развития событий. Почему речь идет именно о феврале? Российская федерация к каким-то датам отчитывается, как раньше отчитывались пятилетку за три года, так вот сейчас у них 24 февраля будет год, как они бессмысленно начали большую войну против нашего народа, в которой они 100% потерпят поражение и попытаются еще раз обострить всю эту вещь", – объяснил секретарь СНБО.

Он также отметил, что еще одним фактором, указывающим на планы рф по обострению ситуации на фронте, является активизация российской "закрытой подковерной дипломатии".