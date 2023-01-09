Страна-террорист готовит обострение на фронте в феврале - СНБО

Правящий режим россии готовит эскалацию на фронте в феврале. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью ТСН.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский дважды в 2023 году собирал Ставку главнокомандующего, и в руководстве страны знают планы рф.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский дважды в 2023 году собирал Ставку главнокомандующего, и в руководстве страны знают планы рф.
Он также отметил, что еще одним фактором, указывающим на планы рф по обострению ситуации на фронте, является активизация российской "закрытой подковерной дипломатии".
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