Страна-террорист готовит обострение на фронте в феврале - СНБО

"Мы сознаем, что происходит, поэтому мы заранее просчитываем все варианты развития событий. Почему речь идет именно о феврале? Российская федерация к каким-то датам отчитывается, как раньше отчитывались пятилетку за три года, так вот сейчас у них 24 февраля будет год, как они бессмысленно начали большую войну против нашего народа, в которой они 100% потерпят поражение и попытаются еще раз обострить всю эту вещь", – объяснил секретарь СНБО.