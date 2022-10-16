Страна-агрессор угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна

ООН получило перечень требований рф, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, которое завершается в ноябре.
Об этом в интервью Reuters заявил постоянный представитель россии при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
По его словам, в среду москва направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором изложила перечень претензий. Их должны обсудить во время встречи представителей Организации с российской стороной в москве в воскресенье.
По его словам, в среду москва направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором изложила перечень претензий. Их должны обсудить во время встречи представителей Организации с российской стороной в москве в воскресенье.
Отвечая на вопрос, может ли россия не поддержать продление "зерновой сделки", он сказал: "Есть такая возможность... Мы не против поставок зерна, но это соглашение должно быть равноправным, оно должно быть справедливым и честно выполняться всеми сторонами".
Российский дипломат также упомянул взрыв на Крымском мосту как пример "террористических актов", которые "затрудняют достижение политического решения" между россией и Украиной.
Какие именно претензии россия высказала ООН, не известно. Гатилов отказал предоставить копию письма, а представитель генсека Стефан Дюжаррик лишь заверил, что между сторонами "зерновой сделки" продолжается диалог.
Российский дипломат также упомянул взрыв на Крымском мосту как пример "террористических актов", которые "затрудняют достижение политического решения" между россией и Украиной.
Какие именно претензии россия высказала ООН, не известно. Гатилов отказал предоставить копию письма, а представитель генсека Стефан Дюжаррик лишь заверил, что между сторонами "зерновой сделки" продолжается диалог.
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