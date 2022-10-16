Страна-агрессор угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна

20:19 13 октября Киев, Украина

ООН получило перечень требований рф, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, которое завершается в ноябре.

Об этом в интервью Reuters заявил постоянный представитель россии при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.



По его словам, в среду москва направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором изложила перечень претензий. Их должны обсудить во время встречи представителей Организации с российской стороной в москве в воскресенье.

"Если мы увидим, что с российской стороны ничего не происходит - экспорта российского зерна и удобрений - тогда, извините, нам придется посмотреть на это по-другому", - сказал Гатилов.