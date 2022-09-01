Страна-агрессор пытается превратить энергетический кризис в ЕС в катастрофу - Зеленский

19:19 29 августа Киев, Украина

Россия пытается превратить энергетический кризис в Европе в катастрофу.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции "Шельф северных морей" в Норвегии в понедельник, 29 августа.

"Они хотят, чтобы европейцы испугались, сделали ошибочные выводы, поступились ценностями в пользу призрачного снижения цен. Россия использует экономический террор, давит ценовым кризисом и бедностью, чтобы ослабить Европу именно тогда, когда необходима сила для защиты от террора на широкомасштабной войне, которую россия ведет уже более полгода", - сказал он.

Зеленский отметил угрозу энергетической бедности для десятков миллионов людей в Европе.

"Именно на это работает российская держава, ее должностные лица и компании, такие как Газпром. На создание кризисов и для того, чтобы кризис перешел в катастрофу", - сказал он.

Президент Украины добавил, что россия ежедневно сжигает у границ Финляндии газ на 10 млн евро.

"Россия не может остановить добычу газа и не хочет отправлять его европейцам. Потому что заинтересована в кризисе. Просто сжигает газ, как они сжигают наших людей. 10 млн евро ежедневно – это сотни миллионов дополнительных налогов европейского среднего класса", - сказал он.

Таким образом рф пытается повысить цены на газ, снизив предложение.