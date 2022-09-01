Страна-агрессор проигрывает информационную войну в Украине

12:39 19 августа Киев, Украина

Россия проигрывает информационную войну в Украине и странах Запада.

Об этом заявил глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг в статье The Economist.



Он отметил, что, как и в случае с наземным вторжением, первоначальные "онлайн-планы" россии не оправдались.

"Использование страной наступательных киберинструментов было безответственным и неизбирательным. Их информационные операции оказались неуклюжими... А попытки российских военных уничтожить цифровую инфраструктуру Украины и посеять раздор с помощью кибервозможностей натолкнулись на стойкую, профессиональную и эффективную украинскую киберзащиту", - подчеркнул Флеминг.

По его словам, дезинформация в Интернете быстро стала важной частью российской кампании "по созданию замешательства и хаоса в Украине и за ее пределами".

"Россия уже использовала этот сценарий раньше, в том числе в Сирии и на Балканах. Он направлен на то, чтобы посеять недоверие к источникам информации, исказить действия Украины и распространить ложные нарративы о причинах действий россии", - указал глава спецслужбы и добавил, что западная разведка "пролила свет на подход российского государства".

“Пока президент путин полностью проигрывает информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира”, - заявил Флеминг.

Он обратил внимание, что рф пытается согласовывать и координировать кибервозможности с ведением боевых действий.