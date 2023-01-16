Страна-агрессор обвинила ВСУ в ракетном ударе по Днепру

Кремль отверг обвинения в сторону россии в связи с ракетным ударом по жилому дому в городе Днепр.
Об этом сказал спикер российского президента дмитрий песков в понедельник, 16 января.
Он в очередной раз повторил откровенную ложь о том, что российские агрессоры якобы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры.
Об этом сказал спикер российского президента дмитрий песков в понедельник, 16 января.
Он в очередной раз повторил откровенную ложь о том, что российские агрессоры якобы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры.
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