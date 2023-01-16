Страна-агрессор обвинила ВСУ в ракетном ударе по Днепру

13:43 16 января Киев, Украина

Кремль отверг обвинения в сторону россии в связи с ракетным ударом по жилому дому в городе Днепр.

Об этом сказал спикер российского президента дмитрий песков в понедельник, 16 января.

Он в очередной раз повторил откровенную ложь о том, что российские агрессоры якобы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры.
 
"Удары наносятся по военным целям – очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что эта трагедия (в Днепре – ред.) стала следствием действия контр-ракет противовоздушной обороны", – заявил спикер кремля.