Страна-агрессор нашла новые пути распространения своей дезинформации

16:59 09 августа Киев, Украина

В результате блокировки ЕС двух главных пропагандистских кремлевских канала RT и Sputnik, рф нашла новые способы распространения своей дезинформации.

Об этом сообщает агентство АР.



Сообщается, что количество сайтов, продвигающих один и тот же пропагандистский контент, резко возросло: некоторые сайты провели ребрендинг для маскировки, часть пропагандистских обязанностей рф перевела на дипломатов, часть контента была опубликована на новых веб-сайтах, до сих пор не имевших явной связи с россией.



В частности нью-йоркская фирма NewsGuard, изучающая и отслеживающая дезинформацию, обнаружила 250 веб-сайтов, активно распространяющих российскую дезинформацию о войне. За последние месяцы к ним добавились десятки новых сайтов. Некоторые из них выдают себя за независимые аналитические центры или новостные агентства.



Сообщается, что около половины таких сайтов распространяют сообщения на английском языке, остальные - на французском, немецком или итальянском. Многие были созданы задолго до войны и не были связаны с российским правительством, но в последнее время начали повторять тезисы кремля.



YouTube, TikTok и Meta, которым принадлежат Facebook и Instagram, обязались удалить RT и Sputnik со своих платформ в Европейском Союзе, но пропаганда публикуется просто из других учетных записей, под новым брендом и логотипом.