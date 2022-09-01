Страна-агрессор к концу 2022 года испытает острый дефицит оружия - The Insider

18:41 31 августа Киев, Украина

К концу года рф испытает острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

Об этом сообщает The Insider.

"Полгода войны для россии привели не только к колоссальным невосполнимым потерям в живой силе, но и к огромному расходу вооружений и военной техники: управляемых ракет уже очень мало, снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года, а состояние военной авиации не позволяет вести полномасштабную воздушную кампанию. Из-за санкций россия не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы вооружений, быстро подходящие к концу", - говорится в сообщении издания.

Россия за полгода военной агрессии против Украины должна была израсходовать не менее семи миллионов снарядов, без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов.

"При сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии", - говорится в тексте.

Составные части вооружения от частого использования изнашиваются, добавляет СМИ. В частности, до конца 2022 года износ артиллерии сам по себе приведет к резкому снижению ее эффективности.



Также россия испытывает сложности в производстве артиллерии и боеприпасов.

"Оккупанты, будучи отрезанными от поставок западного оборудования, запчастей и материалов и одновременно ограниченными по человеческому капиталу и производительности труда, российские производители артиллерии и боеприпасов неизбежно столкнутся в обозримой перспективе не столько со стагнацией, сколько с сокращением производства", - говорится в тексте.

В рф нарастает дефицит дальнобойных ракет, но россия маскирует растущий дефицит таких ракет обстрелами украинских городов из дальнобойной реактивной артиллерии и использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.



Также упоминается о возможном дефиците бронетехники. В то же время ситуация в авиации, "на первый взгляд, смотрится лучше", отмечает СМИ. Россия все еще способна держать у границ Украины порядка 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов. Однако не все из них являются ударными.