Страна-агрессор к концу 2022 года испытает острый дефицит оружия - The Insider

К концу года рф испытает острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.
Об этом сообщает The Insider.
Россия за полгода военной агрессии против Украины должна была израсходовать не менее семи миллионов снарядов, без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов.
Составные части вооружения от частого использования изнашиваются, добавляет СМИ. В частности, до конца 2022 года износ артиллерии сам по себе приведет к резкому снижению ее эффективности.
Также россия испытывает сложности в производстве артиллерии и боеприпасов.
Также россия испытывает сложности в производстве артиллерии и боеприпасов.
В рф нарастает дефицит дальнобойных ракет, но россия маскирует растущий дефицит таких ракет обстрелами украинских городов из дальнобойной реактивной артиллерии и использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.
Также упоминается о возможном дефиците бронетехники. В то же время ситуация в авиации, "на первый взгляд, смотрится лучше", отмечает СМИ. Россия все еще способна держать у границ Украины порядка 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов. Однако не все из них являются ударными.
Также упоминается о возможном дефиците бронетехники. В то же время ситуация в авиации, "на первый взгляд, смотрится лучше", отмечает СМИ. Россия все еще способна держать у границ Украины порядка 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов. Однако не все из них являются ударными.
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