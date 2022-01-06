Сторонников ОПЗЖ становится меньше. Названы причины

09:00 06 Январь Киев, Украина

Хотя поддержка пророссийских сил и пала, но это только следствие, нужно искать причину. Связывать это, прежде всего, нужно со снижением явки избирателей в регионах, где находится их электорат.

Об этом рассказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий.

«Я бы не торопился радоваться тому, что цифра сторонников ОПЗЖ становится меньше. Ибо на самом деле оснований для оптимизма не так много, как кажется . Посмотрим на выборы 2014 года, которые прошли уже после аннексии Крыма и после начала российско-украинской войны. Да, поддержка пророссийских сил упала, но в то же время в регионах, где находится их электорат, снизилась и явка избирателей», – подчеркнул социолог.

По словам Грушецкого, в том же Харькове сохраняется примерно одинаков процент людей, которые поддерживают проукраинские силы, и процент людей, когда-то голосовавших за Партию регионов или за Компартию, а сейчас просто не ходят на выборы или выбирают ту политсилу, которая отвечает их мировоззренческим потребностям .



К тому же, на панельных опросах электорат не хочет признаваться в поддержке пророссийских сил, «потому что публично признаваться в поддержке партии, обвиненной в сепаратизме и коллаборации с врагом, не всегда комфортно». Главной причиной значительных погрешностей в соцопросе перед выборами стало нежелание избирателей быть откровенными.

«Сейчас появились политические силы, определенным образом пересекающиеся с ОПЗЖ. Это партия «Наши» Мураева и партия Разумкова. «Наш дом» Колесникова мы включали в опрос, но пока эта партия набирает около процента. Если будет соответствующая раскрутка и актуализация, рейтинги возможно изменятся», – отметил Антон Грушецкий.

Также, по словам эксперта, нужно учесть и демографический фактор – «поддержка пророссийских сил более свойственна людям старшего возраста, и когда они уходят, становится меньше ностальгирующих по СССР». Не следует отвергать и закрытие каналов Виктора Медведчука, которые были источником пропаганды.