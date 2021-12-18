Сторонник Порошенко создал петицию за отставку Зеленского

"7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил Закон "О предупреждении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 он солгал своим избирателям", - говорится в тексте петиции.