Сторонник Порошенко создал петицию за отставку Зеленского

14:30 08 Июль Киев, Украина

Виктор Уколов, политтехнолог и спичрайтер Порошенко, создал петицию об отставке действующего президента Владимира Зеленского. Соответствующее обращение появилось в разделе электронных петиций на сайте президента Украины в среду, 8 июля.

Как отметил Уколов, 18 апреля 2019 в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит Закон, чем обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через четыре дня после того заявления.
"7 июля 2020 президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал огромную сумму доходов от продажи ОВГЗ и этим нарушил Закон "О предупреждении коррупции". Обращаемся к господину Президенту с призывом соблюдать слова и подать в отставку, или признать, что за четыре дня до второго тура 18 апреля 2020 он солгал своим избирателям", - говорится в тексте петиции.
По состоянию на 13:40 петиция набрал 302 голоса из необходимых 25 тысяч голосов. Все желающие могут поддержать обращение Уколова в течение 92 дней.