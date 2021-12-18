Сторонник Порошенко создал петицию за отставку Зеленского

Виктор Уколов, политтехнолог и спичрайтер Порошенко, создал петицию об отставке действующего президента Владимира Зеленского. Соответствующее обращение появилось в разделе электронных петиций на сайте президента Украины в среду, 8 июля.
Как отметил Уколов, 18 апреля 2019 в программе "Право на власть" Владимир Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит Закон, чем обнадежил и получил поддержку 73% избирателей во втором туре, который прошел через четыре дня после того заявления.
По состоянию на 13:40 петиция набрал 302 голоса из необходимых 25 тысяч голосов. Все желающие могут поддержать обращение Уколова в течение 92 дней.
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