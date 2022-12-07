Столтенберг прокомментировал удары по территории россии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право защищаться от нападений россии на свои города и объекты критической инфраструктуры.
Об этом сообщает Bloomberg.
Столтенберг сделал это заявление, отвечая на вопрос о недавних ударах по территории россии.
Столтенберг добавил, что НАТО должно быть готовым к сложным отношениям с россией в течение длительного времени.
Об этом сообщает Bloomberg.
Столтенберг сделал это заявление, отвечая на вопрос о недавних ударах по территории россии.
Столтенберг добавил, что НАТО должно быть готовым к сложным отношениям с россией в течение длительного времени.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии