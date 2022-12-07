Столтенберг прокомментировал удары по территории россии

17:43 07 декабря Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право защищаться от нападений россии на свои города и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Bloomberg.

Столтенберг сделал это заявление, отвечая на вопрос о недавних ударах по территории россии.

Столтенберг добавил, что НАТО должно быть готовым к сложным отношениям с россией в течение длительного времени.
 
"Когда эта война закончится, это не означает, что мы вернемся к каким-то хорошим или нормальным отношениям с россией", - сказал он.