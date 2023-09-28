16:00 28 сентября Киев, Украина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Для меня большая честь вернуться в Киев, столицу великой нации Украины. И сегодня это город, который занимает особое место в сердцах свободного мира. Когда я последний раз был здесь в апреле, мы обсуждали нашу подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе и вашу подготовку к контрнаступлению . Сегодня ваши силы двигаются вперед", — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Зеленским.

По его словам, Силы обороны сталкиваются с жестокими боями, но постепенно отвоевывают позиции. Каждый метр, который возвращают украинские войска, – это теряемый россией метр, подчеркнул генсек НАТО.



Столтенберг заявил, что есть резкий контраст: украинцы борются за свои семьи, свое будущее, свою свободу, Москва борется за имперские мании.

"Между тем россия играет все меньшую роль на мировой арене, отрезанная от международных рынков, не участвует в международных саммитах и уменьшает стремление получить оружие от таких режимов, как Иран и Северная Корея", — сказал генсек.

Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо раньше — Столтенберг

Столтенберг подчеркнул, что после июльского саммита в Вильнюсе все члены Альянса согласились, что Украина вступит в НАТО. И приняли "три исторических решения, чтобы превратить это в реальность".

"Во-первых, мы сократили ваш путь в НАТО с двух до одного шага, отменив требование Плана действий по членству. Во-вторых, мы согласовали программу обеспечения полной оперативной совместимости украинских вооруженных сил с вашими будущими союзниками, полностью переняв доктрину и технику НАТО. Это часть большого пакета поддержки стоимостью в сотни миллионов евро ежегодно. В-третьих, мы укрепляем наши политические связи до беспрецедентного уровня, создали Совет Украина – НАТО, куда мы приходим, чтобы найти поддержку и вместе принимать решения", – отметил генсек.

Он напомнил, что Совет уже собирался на важные консультации, в том числе по безопасности в Черном море, и вскоре встретится снова.



По его словам, эти три решения означают, что Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.



Столтенберг также добавил, что НАТО осуществляет совместные закупки уже много лет.

"Сегодня я могу подтвердить, что НАТО заключила рамочные контракты на 2,4 миллиарда евро на основные боеприпасы, в том числе на 1 миллиард евро на жесткие заказы . Это касается таких средств как 155-мм артиллерия, противотанковые управляемые ракеты и боеприпасы для основных боевых танков. Это поможет союзникам пополнить свои запасы, продолжая поддерживать ваши требования", - сказал генсек.

Что сказал Зеленский на совместной пресс-конференции



Как сказал Зеленский на совместной пресс-конференции со Столтенбергом, сегодня это был разговор де-факто союзников, и вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом Альянса.

"Мы делаем все, чтобы приблизить это время. Победа Украины в этой непровоцированной войне, которую развязала россия, гарантированно обеспечит долгосрочную безопасность и мир не только для нашего государства, но и для всего континента", — сказал Зеленский.

По его словам, результаты сотрудничества очевидны: действуют оборонные коалиции, в частности танковая, авиационная, усиливающие защиту. Есть необходимое сотрудничество в разных областях — от разведок до киберзащиты. Украина успешно использует и усовершенствует тактику оружия Альянса — от пушек до ПВО.

"Обсудили с господином Генсекретарем все ключевые оборонные вопросы – реальную ситуацию на поле боя и потребности украинских воинов. Уверен, мы готовы и дальше оказывать давление на агрессора, чтобы россия только отступала и теряла, и это правильная тактика”, — сказал президент.

Во время встречи с Генсеком НАТО речь шла о защите от российского террора, обстрелах гражданских, портов, ожидаемых атаках рф на критическую инфраструктуру Украины. В частности, "обсудили поставки того, что нам действительно нужно - дополнительных систем ПВО государствами-членами", объяснил Зеленский.



Также подробно обсудили дальнейшую работу по сближению Украины и НАТО, в частности, начатый в июле новый формат сотрудничества — Совет Украина-НАТО.