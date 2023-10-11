Столтенберг: Альянс готов к "решительному ответу" на умышленные атаки

Генеральный секретарь НАТО, Йенс Столтенберг, объявил, что на предстоящей встрече министров обороны Альянса будут рассмотрены повреждения критической инфраструктуры в Балтийском море, и в случае подтверждения умышленной атаки на нее, НАТО предоставит "решительный ответ".
На брифинге перед началом двухдневного совещания министров обороны НАТО, Столтенберг подчеркнул, что инцидент в Балтийском море, в результате которого была повреждена критическая подводная инфраструктура, будет подвергнут детальному обсуждению.
Генсек отметил важность выяснить обстоятельства случившегося и способы, которыми такой инцидент мог произойти.
Если будет доказано, что повреждение было результатом преднамеренной атаки на критическую инфраструктуру НАТО, то НАТО ответит на это событие объединенным и решительным образом.
На брифинге перед началом двухдневного совещания министров обороны НАТО, Столтенберг подчеркнул, что инцидент в Балтийском море, в результате которого была повреждена критическая подводная инфраструктура, будет подвергнут детальному обсуждению.
Генсек отметил важность выяснить обстоятельства случившегося и способы, которыми такой инцидент мог произойти.
Если будет доказано, что повреждение было результатом преднамеренной атаки на критическую инфраструктуру НАТО, то НАТО ответит на это событие объединенным и решительным образом.
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