Столкновения за Донбасс

09:19 24 мая Киев, Украина

Битва за Донбасс продолжается.



По данным американского Института по изучению войны , оккупационная армия РФ за последние сутки "добилась незначительных успехов" в продвижении на север через Золотое к Северодонецку, а в Лимане продолжаются бои: оккупанты пытаются перерезать украинские линии снабжения.



В аналитическом центре отмечают, что враг продолжает наземные атаки вокруг Северодонецка и 23 мая "добился незначительных успехов", чтобы окружить город.



Противник пытается прорвать украинскую оборону в районе Попасной, в частности, в районе Тошковки, Камышевахи, Нырково, Васильевки, Новой Каменки и Мироновского, "вероятно, пытаясь продвинуться на запад в сторону Бахмута".

"Сообщается, что украинские силы отошли на запад от Владимировки к Соледару, что указывает на то, что российские силы продвигаются на запад от Попасной, а не на север, в сторону Северодонецка", – отметили в ISW.





Взятие Мироновского позволит предпринять дальнейшие попытки оккупантов продвинуться к Бахмуту как с юга, так и с запада, пишут в центре, но "маловероятно", что



Кроме того, враг активизировал наступление в районе Лимана и Авдеевки. По неподтвержденным данным, пишет IWS, россияне начали наступление на север Лимана. Там утверждают, что захватчики дополнительно укрепили свои позиции вблизи Донецко-Луганской административной границы и "взяли под контроль Мироновский" к юго-востоку от Бахмута.Взятие Мироновского позволит предпринять дальнейшие попытки оккупантов продвинуться к Бахмуту как с юга, так и с запада, пишут в центре, но "маловероятно", что россияне смогут быстро захватить этот город, "если вообще смогут".Кроме того, враг активизировал наступление в районе Лимана и Авдеевки. По неподтвержденным данным, пишет IWS, россияне начали наступление на север Лимана.