Степанову поручили подписать соглашение о сотрудничестве с ВОЗ
19:24 09 Октябрь Киев, Украина
Кабинет Министров Украины поддержал проект распоряжения о подписании двухлетнего соглашения о сотрудничестве между правительством Украины и Европейским региональным бюро ВОЗ
на 2020 и 2021 годы.
“Проектом распоряжения предусматривается подписание двухлетнего соглашения о сотрудничестве между правительством Украины и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения на 2020-2021 год и полномочия министра здравоохранения Украины Максима Степанова на его подписание”, — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
Правительство поддержало проект акта с доработкой в однодневный срок.
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