Степанову поручили подписать соглашение о сотрудничестве с ВОЗ

“Проектом распоряжения предусматривается подписание двухлетнего соглашения о сотрудничестве между правительством Украины и Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения на 2020-2021 год и полномочия министра здравоохранения Украины Максима Степанова на его подписание”, — отметил министр здравоохранения Максим Степанов.