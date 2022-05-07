"Стена рухнет": Президент сделал заявление о Донбассе

12:41 05 августа Киев, Украина

Донецкая и Луганская области никогда не будут частью России, рано или поздно "стена" рухнет, а тем людям, кто считает себя россиянами, нужно ехать и искать себе дом в РФ.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Дом в четверг, 5 августа.



Тех людей, кто считает себя россиянами, Зеленский призвал ехать искать себе место в России. Однако это не значит, что кто-то кого-то выгоняет, подчеркнул президент.

"Еще раз: родина или гость. Я считаю, если ты живешь на территории оккупированного Донбасса и, если ты считаешь, что "Наше дело правое - нам в РФ, мы россияне". Большая ошибка оставаться жить на Донбассе", - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, если житель считает, что если эта земля российская и это будет лучше для будущего его детей и внуков, то пусть ищет себе место в РФ.

"Во имя своих детей и внуков уже нужно ехать искать себе место в РФ. Без Украины на этой территории цивилизации не будет", - добавил президент.

Также Зеленский обратился к украинцам на Донбассе.

"Если ты чувствуешь себя украинцем и уважаешь флаг Украины. Уважаешь украинский язык. Даже если тебя не учили в школе. Сам почитывай книги. Если ты чувствуешь, что ты украинец - будь там. Эта земля будет деоккупированной", - подчеркнул президент.