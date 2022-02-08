Стефанишина совершит рабочий визит в Брюссель

В период с 18-20 мая вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что в рамках визита предусмотрен ряд двух- и многосторонних встреч на высшем уровне с представителями евроинститутов и штаб-квартиры НАТО.
Как сообщалось, Стефанишина заявляла, что Украина рассчитывает на подтверждение в заявлении июньского саммита НАТО обещания относительно будущего членства Украины и Грузии в Альянсе, которое проложит стране путь к получению Плана действий относительно членства в НАТО.
Следующий саммит лидеров стран Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что в рамках визита предусмотрен ряд двух- и многосторонних встреч на высшем уровне с представителями евроинститутов и штаб-квартиры НАТО.
Как сообщалось, Стефанишина заявляла, что Украина рассчитывает на подтверждение в заявлении июньского саммита НАТО обещания относительно будущего членства Украины и Грузии в Альянсе, которое проложит стране путь к получению Плана действий относительно членства в НАТО.
Следующий саммит лидеров стран Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе.
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