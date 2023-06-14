Стефанишина и послы "Большой семерки" обсудили украинские реформы

11:27 28 января Киев, Украина

Послы “Большой семерки” (G7) встретились с вицепремьер-министром по вопросам евроинтеграции Ольгой Стефанишиной для общей и положительной дискуссии о планах украинских реформ на 2021 год.

Об этом сообщает Twitter британского представительства в группе поддержки послов G7 в Киеве.

“Послы G7 встретились с Ольгой Стефанишиной и подчеркнули важность реформы сферы безопасности по международным стандартам и поздравили призыв Президента Украины Владимира Зеленского уважать международные обязательства в законодательстве о госзакупках”, — говорится в сообщении.

Напомним, послы стран “Большой семерки” 25 января представили наработанный по запросу украинской стороны перечень приоритетов судебной и антикоррупционной реформ.



Высший совет правосудия обратился в Министерство иностранных дел Украины и в Кабинет Министров Украины с просьбой сообщить, присылали ли послы стран “Большой семерки” (G7) в Украине предложенный перечень приоритетных мероприятий по судебной и антикоррупционной реформам, официальным путем.