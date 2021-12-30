Стефанчук подвел итоги работы ВРУ в 2021 году

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уверен, что 2021 год был достаточно успешным для парламента. «Нам удалось принять законы, которых украинский народ ждал более 20 лет», – сообщает сайт «Слуги народа».

В первую очередь Стефанчук упомянул закон о локализации, «который ожидали сотни украинских предприятий».

«Уже со следующего года импортные товары, приобретенные за государственные или коммунальные средства, должны будут содержать украинскую составляющую. Каждый иностранный поставщик должен обеспечить наличие местной составляющей при размещении производства в Украине. Другой вариант – покупать украинские комплектующие или заказывать производственные операции в Украине», – отмечает спикер.

Председатель Верховной Рады говорит, что это путь привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство.

Далее Стефанчук упомянул закон об административной процедуре.

«Этот вопрос стоял в повестке дня 22 года. Его ценность состоит в том, что каждый украинец будет иметь одинаковые права при взаимодействии с государством, без лишней бюрократии, на основе стандартов ЕС. В этом году мы приняли закон о публичных электронных реестрах, который даст толчок к созданию качественных административных и электронных услуг в Украине», – говорит парламентарий.

Третьим в списке достижений Рады Стефанчук назвал закон о медиации. Документ позволит разрешить споры, не обращаясь в суд. Он вводит и регулирует статус медиатора, посредством которого стороны могут урегулировать конфликт или спор путем переговоров.

Стефанчук в своем отчете упомянул и о деолигархизации. По мнению спикера Рады, «большой бизнес должен быть в Украине, но он должен заниматься бизнесом, честно платить налоги, создавать рабочие места, а не формировать украинское политическое будущее».

Глава Верховной Рады считает, что в этом году парламент принимал важные решения, связанные с борьбой с пандемией.

«Чтобы покрыть критическую потребность опорных заведений в независимых источниках кислорода, мы увеличили расходы на закупки, проектирование и установку кислородных станций», – напомнил спикер.

«Большой честью и гордостью» Стефанчук считает принятие нынешним созывом парламента закона о службе военного капелланства. «Это историческая возможность продолжить процесс декоммунизации нашей армии и перенять более чем 200-летний успешный опыт США, Великобритании, Франции и большинства стран-членов НАТО», – говорит спикер.

Он напомнил, что Совет недавно дал возможность воинам, защищавшим целостность Украины, получить гражданство по упрощенной процедуре.

«И нельзя не упомянуть о том, что не под елочку, а своевременно и по полной процедуре мы приняли госбюджет на 2022 год», – резюмировал Стефанчук.