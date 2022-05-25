Ставленник оккупантов в Запорожской области заявил о намерении войти в состав россии

14:15 25 мая Киев, Украина

Коллаборант, так называемой "военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион собирается войти в состав россии, "после полного освобождения области от украинских националистов". 
 
Об этом сообщают пропагандистские "РИА Новости".
«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе россии, должна стать полноценным субъектом российской федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью россии, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — заявил Рогов.
По его словам, население Запорожья "абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы". Он считает, что регион может "занять достойное место" в Южном федеральном округе россии.

Рогов также рассказал, что в Запорожской области уже введена бивалютная зона.
«Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях», - заявил коллаборант.
Справка: Владимир Рогов – в прошлом соратник Олега Царева и один из организаторов "антимайдана" в Запорожье. В сентябре 2014-го в процессе обмена пленными он оказался в россии, где регулярно выступал в медиа как глава "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидер движения "Славянская гвардия", а также собирал помощь для самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В марте 2022 года он стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области".