14:15 25 мая Киев, Украина

Коллаборант, так называемой "военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион собирается войти в состав россии, "после полного освобождения области от украинских националистов".

Об этом сообщают пропагандистские "РИА Новости".

«Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе россии, должна стать полноценным субъектом российской федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью россии, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет», — заявил Рогов.

По его словам, население Запорожья "абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы". Он считает, что регион может "занять достойное место" в Южном федеральном округе россии.



Рогов также рассказал, что в Запорожской области уже введена бивалютная зона.

«Рассчитываться можно как в гривнах, так и рублях. Все пособия будут выплачиваться в рублях», - заявил коллаборант.