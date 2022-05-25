Ставленник оккупантов в Запорожской области заявил о намерении войти в состав россии

Коллаборант, так называемой "военно-гражданской администрации" Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион собирается войти в состав россии, "после полного освобождения области от украинских националистов".
Об этом сообщают пропагандистские "РИА Новости".
По его словам, население Запорожья "абсолютно русское по ментальности, поэтому для полноценной адаптации понадобятся считанные месяцы". Он считает, что регион может "занять достойное место" в Южном федеральном округе россии.
Рогов также рассказал, что в Запорожской области уже введена бивалютная зона.
Рогов также рассказал, что в Запорожской области уже введена бивалютная зона.
Справка: Владимир Рогов – в прошлом соратник Олега Царева и один из организаторов "антимайдана" в Запорожье. В сентябре 2014-го в процессе обмена пленными он оказался в россии, где регулярно выступал в медиа как глава "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидер движения "Славянская гвардия", а также собирал помощь для самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В марте 2022 года он стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области".
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