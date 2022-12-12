Старух рассказал, сколько пленных граждан в Запорожской области

08:53 12 декабря Киев, Украина





Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Российские оккупанты удерживают более 230 жителей Запорожской области.Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram-канале.

"В течение девяти месяцев войны задокументированы многочисленные факты нарушения прав человека и насилия. Через российский плен прошли 573 наших земляков, 232 - до сих пор в заложниках", - сказал он.



При этом, Старух отметил, что международные организации "демонстрируют беспомощность в отношении нарушения права на жизнь и безопасность".