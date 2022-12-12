Старух рассказал, сколько пленных граждан в Запорожской области

Российские оккупанты удерживают более 230 жителей Запорожской области.
Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram-канале.
Об этом в воскресенье, 11 декабря, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram-канале.
При этом, Старух отметил, что международные организации "демонстрируют беспомощность в отношении нарушения права на жизнь и безопасность".
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