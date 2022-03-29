"Старая песня": Кулеба ответил на заявление Путина о "военном освоении Украины"

18:22 30 июня Киев, Украина

Глава Кремля считает украинцев и россиян одним народом, а присутствие иностранных войск в Украине воспринимает, как начало "военного освоения территории страны".

Такое заявление сделал Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

"Меня беспокоит фундаментальная вещь, а именно начало военного освоения украинской территории", - сказал он.

Президент РФ отметил, что согласно украинской конституции там не может быть иностранных военных баз, но можно создавать учебные центры или пользоваться какими-то другими формами сотрудничества в военной сфере.

"А вот военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, - это создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается реально уже жизненных интересов Российской Федерации и народа России. Вот это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что речь идет вовсе не о попытках "зацепить" Россию.

На вопрос журналистов, почему Украину не внесли в список недружественных стран, глава Кремля ответил:

"Украина не входит в список недружественных стран, потому что я не считаю украинский народ недружественным. Украинцы и русские один народ", – сказал Путин

Реакция главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, на слова Путина, что власти отдали Украину под внешнее управление Запада, а украинцы и русские - один народ, не заставила себя долго ждать.

"Украинцы и россияне - два разных народа. Мы могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории. Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", - сказал Кулеба

Говоря о внешнем управлении Кулеба заявил, что позиция Украины заключается в том, что никто, кроме украинцев, не будет решать их судьбу.