Стало известно, сколько танков Португалия передаст Украине - Кошта

В марте Португалия сможет передать Киеву три собственных танка Leopard 2.
Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта в ходе выступления в парламенте в среду, 8 февраля, сообщает Reuters.
Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта в ходе выступления в парламенте в среду, 8 февраля, сообщает Reuters.
На прошлой недели он сообщил, что Португалия ведет переговоры с Германией о получении деталей, необходимых для ремонта неработающих танков Leopard, находящихся на вооружении страны.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии