Стало известно, сколько танков Португалия передаст Украине - Кошта

08:49 09 февраля Киев, Украина

В марте Португалия сможет передать Киеву три собственных танка Leopard 2.

Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта в ходе выступления в парламенте в среду, 8 февраля, сообщает Reuters.
 
"Сейчас мы реализуем план восстановления и технического обслуживания танков Leopard 2 и, согласно плану, мы сможем отправить три из них в марте. Это то, над чем мы работаем", - сказал Кошта парламентариям.

На прошлой недели он сообщил, что Португалия ведет переговоры с Германией о получении деталей, необходимых для ремонта неработающих танков Leopard, находящихся на вооружении страны.