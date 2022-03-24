Стало известно, о чем будут говорить в Раде на следующей неделе: повестка заседаний

13:18 25 июня Киев, Украина

Внеочередные заседания на следующей неделе пройдут во вторник и четверг, на них обсудят недавние законопроекты Владимира Зеленского, такие как: отмена свободной экономической зоны Крым, закон об олигархах , законопроект о крымских татарах и другое.

Об этом рассказала нардеп от Слуги народа Евгения Кравчук.

"Мы будем рассматривать на внеочередном заседании в четверг пакет, который касается Крыма и крымских татар. Речь о законопроекте о коренных народах, который подал президент. Он уже наделал много шума, и была истерика в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что в зале мы примем за основу и в целом в четверг, как и рекомендовал профильный комитет", - отметила нардеп.

Также на повестке дня отмена свободной экономической зоны Крым.



"Также будет пакет законопроектов, которые отменяют наконец свободную экономическую зону Крым, которая, к сожалению, была ничем иным, как определенными лазейками для ухода от налогообложения. В четверг будет рассматриваться законопроект по налогам, поданный Кабинетом министров, который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет", - сказала Кравчук.



Также в четверг Рада рассмотрит закон президента об олигархах.



Еще одно внеочередное заседание состоится во вторник.



"Во вторник будут важные оборонные законопроекты. В частности, законопроект президента о национальном сопротивлении. Он также одобрен профильным комитетом. И другой законопроект оборонного комитета об оборонной инфраструктуре", - сообщила нардеп.



"Вероятно, эти внеочередные заседания будут созваны президентом Владимиром Зеленским. Соответственно президент формирует повестку дня", - отметила Кравчук.