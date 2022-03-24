Стало известно, о чем будут говорить в Раде на следующей неделе: повестка заседаний

Внеочередные заседания на следующей неделе пройдут во вторник и четверг, на них обсудят недавние законопроекты Владимира Зеленского, такие как: отмена свободной экономической зоны Крым, закон об олигархах, законопроект о крымских татарах и другое.
Об этом рассказала нардеп от Слуги народа Евгения Кравчук.
Также на повестке дня отмена свободной экономической зоны Крым.
"Также будет пакет законопроектов, которые отменяют наконец свободную экономическую зону Крым, которая, к сожалению, была ничем иным, как определенными лазейками для ухода от налогообложения. В четверг будет рассматриваться законопроект по налогам, поданный Кабинетом министров, который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет", - сказала Кравчук.
Также в четверг Рада рассмотрит закон президента об олигархах.
Еще одно внеочередное заседание состоится во вторник.
"Во вторник будут важные оборонные законопроекты. В частности, законопроект президента о национальном сопротивлении. Он также одобрен профильным комитетом. И другой законопроект оборонного комитета об оборонной инфраструктуре", - сообщила нардеп.
"Вероятно, эти внеочередные заседания будут созваны президентом Владимиром Зеленским. Соответственно президент формирует повестку дня", - отметила Кравчук.
"Также будет пакет законопроектов, которые отменяют наконец свободную экономическую зону Крым, которая, к сожалению, была ничем иным, как определенными лазейками для ухода от налогообложения. В четверг будет рассматриваться законопроект по налогам, поданный Кабинетом министров, который расширяет налоговую базу, в том числе увеличивает формулу начисления ренты, и там собственно будут существенные поступления в бюджет", - сказала Кравчук.
Также в четверг Рада рассмотрит закон президента об олигархах.
Еще одно внеочередное заседание состоится во вторник.
"Во вторник будут важные оборонные законопроекты. В частности, законопроект президента о национальном сопротивлении. Он также одобрен профильным комитетом. И другой законопроект оборонного комитета об оборонной инфраструктуре", - сообщила нардеп.
"Вероятно, эти внеочередные заседания будут созваны президентом Владимиром Зеленским. Соответственно президент формирует повестку дня", - отметила Кравчук.
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