12:36 13 мая Киев, Украина

Генерал-полковник армии РФ, ранее руководивший одной из жесточайших российских операций в сирийской войне занимался захватом Харькова.

Об этом сообщает CNN на основе анализа спутниковых снимков в сотрудничестве с Центром информационной устойчивости (CIR) и наземных расследований.



Харьков подвергался бомбардировкам запрещенными кассетными боеприпасами с первых дней войны. Оккупанты целенаправленно били по жилым кварталам, ожидая захватить город за несколько дней.



Армия страны-оккупанта запускала по жилым кварталам Харькова 300-миллиметровые снаряды с кассетной головной частью из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч". Эти снаряды выпускают по 72 боевых элемента (до 32 832 осколков) на площади размером с футбольное поле.



Военные эксперты убеждают, что Журавлев - единственный офицер, уполномоченный отдавать приказ о ракетной атаке "Смерчами" в своем районе, ведь это дорогое оружие, оно требует "одобрения старшего".



Журавлев трижды был в Сирии. Во время второй "командировки" он начал командовать войсками РФ в стране. На эту должность Журавлева поставили на фоне кровопролитных боев на подступах к восточному Алеппо, которое удерживали повстанцы.



Российский генерал приказал резко усилить атаки РФ на Алеппо и завершить осаду густонаселенного города. В результате действий россиян погибло большое количество мирных сирийцев. Фактически, Журавлев начал в Сирии тактику "окружить, морить голодом, бомбардировать и заставить подчиниться".



Журавлев приказывал сыпать на Алеппо запрещенные кассетные бомбы.