Стало известно, кто придет на место Вакарчука в ВР

19:09 08 Октябрь Киев, Украина

Доброволец, актер и режиссёр Андрей Шараскин "Богема" займет место Святослава Вакарчука в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Сейчас Андрей Шараскин ожидает постановление ЦИК о признании избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом. С начала августа 2014 до января 2016 года участник российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.



В 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и отличия Президента Украины - медаль "Участник антитеррористической операции". Также имеет отличие Министра обороны "Знак почета".

Напомним, 26 июня, на внеочередном съезде партии "Голос" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.