Стало известно, кто придет на место Вакарчука в ВР

Доброволец, актер и режиссёр Андрей Шараскин "Богема" займет место Святослава Вакарчука в Верховной Раде Украины.
Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".
Отмечается, что с 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.
В 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".
В 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".
Напомним, 26 июня, на внеочередном съезде партии "Голос" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.
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