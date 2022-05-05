Стало известно, кто будет выполнять обязанности премьера в отсутствие Шмыгаля

Кабинет Министров Украины назначил преемника премьер-министра Дениса Шмыгаля на случай его отсутствия.
В случае отсутствия Шмыгаля его обязанности будет выполнять первый вице-премьер Алексей Любченко.
Это решение было принято постановлением Кабинета Министров Украины от 28 июля 2021 года № 790 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2020 г. № 274 и от 5 октября 2020 г. № 921" и было опубликовано на сайте Кабинета министров.
Так, Кабмин назначил обязанности, которые будут в компетенции Любченко:
В случае отсутствия Шмыгаля его обязанности будет выполнять первый вице-премьер Алексей Любченко.
Это решение было принято постановлением Кабинета Министров Украины от 28 июля 2021 года № 790 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2020 г. № 274 и от 5 октября 2020 г. № 921" и было опубликовано на сайте Кабинета министров.
Так, Кабмин назначил обязанности, которые будут в компетенции Любченко:
- вопросы торговли;
- экономического и социального развития;
- развития предприятий;
- государственной инвестиционной политики;
- экпортный контроль;
- государственно-частное партнерство;
- рекламная деятельность;
- туризм.
Чиновник также будет решать вопросы, касающиеся энергетической безопасности страны и охраны окружающей среды.
Стоит отметить, что в мае 2021 года Любченко был назначен первым вице-премьер-министром экономики. Ранее он был начальником Государственной налоговой службы.
Стоит отметить, что в мае 2021 года Любченко был назначен первым вице-премьер-министром экономики. Ранее он был начальником Государственной налоговой службы.
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