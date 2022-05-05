Стало известно, кто будет выполнять обязанности премьера в отсутствие Шмыгаля

09:16 04 августа Киев, Украина





В случае отсутствия Шмыгаля его обязанности будет выполнять первый вице-премьер Алексей



Это решение было принято постановлением Кабинета Министров Украины от 28 июля 2021 года № 790 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2020 г. № 274 и от 5 октября 2020 г. № 921" и было опубликовано на сайте Кабинета министров.



Так, Кабмин назначил обязанности, которые будут в компетенции Любченко: Кабинет Министров Украины назначил преемника премьер-министра Дениса Шмыгаля на случай его отсутствия.В случае отсутствия Шмыгаля его обязанности будет выполнять первый вице-премьер Алексей Любченко Это решение было принято постановлением Кабинета Министров Украины от 28 июля 2021 года № 790 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2020 г. № 274 и от 5 октября 2020 г. № 921" и было опубликовано на сайте Кабинета министров.Так, Кабмин назначил обязанности, которые будут в компетенции Любченко:

вопросы торговли;

экономического и социального развития;

развития предприятий;

государственной инвестиционной политики;

экпортный контроль;

государственно-частное партнерство;

рекламная деятельность;

туризм.

Чиновник также будет решать вопросы, касающиеся энергетической безопасности страны и охраны окружающей среды.



Стоит отметить, что в мае 2021 года Любченко был назначен первым вице-премьер-министром экономики. Ранее он был начальником Государственной налоговой службы.