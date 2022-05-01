Стало известно, когда КСУ выйдет из дистанционного формата работы

17:58 01 декабря Киев, Украина

Вот уже третью неделю Конституционный Суд Украины исполняет свои обязанности дистанционно. На последней повестке дня стало известно, что состояние болевших судей улучшилось и они готовы приступить к работе в привычном формате.



Так, 8 и 10 декабря запланированы заседания Большой палаты КС, 9 декабря – заседание Первого сената Конституционного Суда.



Во вторник, 8 декабря, суд планирует продолжить рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов о толковании положения 4 абзаца преамбулы Конституции Украины о "достойных условиях жизни" (закрытая часть заседания). Также планируется рассмотреть вопрос о начале конституционного производства по представлению 47 народных депутатов о конституционности ряда положений Уголовного процессуального кодекса Украины о спецконфискации и рассмотреть вопрос о продлении срока постановления коллегиями судей Первого и Второго сенатов КС постановлений об открытии или отказе в открытии конституционных производств по делам о конституционных жалобах и по конституционным представлениям.



10 декабря суд продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению уполномоченного Верховной Рады по правам человека о соответствии Конституции Украины некоторых положений законов о государственной службе и о службе в органах местного самоуправления.





