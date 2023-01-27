Стало известно, когда Испания передаст Украине танки Leopard

Правительство Испании весной направит танки Leopard 2 A4 Украине, точное количество боевых машин пока не называется. Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес, сообщает RTVE.
По ее словам, Испания передаст Украине танки Leopard 2 A4, которые сейчас хранятся на базе в Сарагосе. Расконсервация этих танков пройдет в сотрудничестве с промышленностью. В то же время министр не назвала количество боевых машин, которые Испания передаст Украине.
По ее словам, Испания передаст Украине танки Leopard 2 A4, которые сейчас хранятся на базе в Сарагосе. Расконсервация этих танков пройдет в сотрудничестве с промышленностью. В то же время министр не назвала количество боевых машин, которые Испания передаст Украине.
Ранее Испания сообщила, что готова передать Украине немецкие танки, однако не будет их поставлять Украине без координации с союзниками. По словам министра обороны Маргариты Роблес, Испания может отремонтировать и модернизировать свои танки Leopard 2 в месяц и передать их Украине. Она отметила, что танки хранились по всем правилам консервации и не требуют значительного ремонта.
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