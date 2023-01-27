Стало известно, когда Испания передаст Украине танки Leopard

18:41 27 января Киев, Украина





По ее словам, Испания передаст Украине танки Leopard 2 A4, которые сейчас хранятся на базе в Сарагосе. Расконсервация этих танков пройдет в сотрудничестве с промышленностью. В то же время министр не назвала количество боевых машин, которые Испания передаст Украине. Правительство Испании весной направит танки Leopard 2 A4 Украине, точное количество боевых машин пока не называется. Об этом заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес, сообщает RTVE.По ее словам, Испания передаст Украине танки Leopard 2 A4, которые сейчас хранятся на базе в Сарагосе. Расконсервация этих танков пройдет в сотрудничестве с промышленностью. В то же время министр не назвала количество боевых машин, которые Испания передаст Украине.

"Речь идет не только об отправке машин, но и о подготовке экипажей и техническом обслуживании. Подход союзников состоит в том, что это (отправка танков в Украину, — ред.) будет весной. До этого физическое присутствие Leopards не будет нужным, и мы собираемся использовать это время для тренировок", - сказала министр.

Ранее Испания сообщила, что готова передать Украине немецкие танки, однако не будет их поставлять Украине без координации с союзниками. По словам министра обороны Маргариты Роблес, Испания может отремонтировать и модернизировать свои танки Leopard 2 в месяц и передать их Украине. Она отметила, что танки хранились по всем правилам консервации и не требуют значительного ремонта.