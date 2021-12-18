Стали известны темы, которые рассмотрит СНБО в пятницу

20:08 01 Апрель Киев, Украина

На заседании СНБО , которое пройдет завтра, 2 апреля будут рассмотрены с десяток вопросов, которые будут касаться вакцинации, эскалации на востоке страны, а также новых санкционных мероприятий.

Об этом в четверг, 1 апреля, сообщило издание ZN.UA со ссылкой на источники.



Отмечается, что вопросы могут касаться широкого спектра тем: от утверждения плана вакцинации на нынешний и следующий год - до введения санкций в отношении лидеров контрабандного "бизнеса" в Украине.



Сегодня в СМИ появилась информация, что Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет новое заседание 2 апреля во второй половине дня.



На последнем заседании СНБО ввел крупный пакет санкций против россиян, а также против почти двух десятков украинских компаний.