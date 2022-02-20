Стали известны подробности подготовки ложной эвакуации населения ОРДЛО

Как и следовало ожидать, началась путинская пропагандистская кампания на захваченных землях Донбасса. Но, как было уже не раз ранее, вчерашние ложные заявления руководителей ДНР и ЛНР о надвигающейся на Донбасс угрозе войны со стороны Украины разоблачили сами себя. Все они, как говорится, были «шиты белыми нитками», и потому стали слишком заметны все допущенные «косяки».

Начнем с того, что оба «срочных» видеообращения, как главы ДНР Дениса Пушилина, так и главы ЛНР Леонида Пасечника, были записаны еще 16 февраля, т.е. за два дня до их появления на экранах. Об этом стало известно из метаданных роликов.

Расхождение дат в метатегах видеоролика Пушилина обратил внимание Арик Толер из Bellingcat.

В обращении Пушилин с тревогой сообщает о срочной новости, делая умышленное ударение на то, что он говорит ее «сегодня, 18 февраля». Но стоит просмотреть записи заявлений Пасечника и Пушилина, и в свойствах медиафайла бросаются в газа разные даты записи и публикации.

Аналогичное расхождение даты публикации и даты в метаданных ролика с Пасечником заметил Сергей Стерненко. Видео выступления Пасечника было опубликовано в Telegram-канале «ЛуганскИнформЦентр».

Но не только в этих выступлениях, направленных на создание паники и раздувание невидимой угрозы нападения, случился такой конфуз. Подобные «промахи» допускались и во многих других провокационных выступлениях пророссийских пропагандистов.

Так, 18 февраля, в качестве устрашения в ДНР показали кадры перестрелки, под видом атаки украинских ДРГ, пытавшихся совершить подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки. Просмотрев это видео, проект Gulagu. net заметил, что согласно метаданных, эти кадры были сняты еще 8 февраля в 10:29:30, то есть за 10 дней до официальной публикации.

Как заметил Арик Толер, почемуто в других видеороликах (например, о последствиях обстрела села Николаевка), которые выходили в эфир в день съемки, их метаданные точно совпадали. Следовательно, в случае «срочных» выступлений Пасечника и Пушилина никакого «рассинхрона» публикации с метаданными из-за сбоя в технике или программном обеспечении не могло произойти. Просто налицо неуклюжие попытки обострения ситуации на Донбассе с помощью дезинформации населения. Но, как любит выражаться детскими поговорками Путин, оценить работу таких агит-роликов можно словами детского стишка: «что ни сделает дурак, всё он сделает не так».

Напомним, что вчера, 18 февраля, в своих видеообращениях к народу главы ДНР и ЛНР объявили о срочной эвакуации жителей этих территорий в Россию. В Донецке включен вой сирен гражданской обороны. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что лично договорился с правительством РФ о том, чтобы эвакуированных женщин, детей и стариков встретили и разместили в Ростовской области.

Глава ЛНР Леонид Пасечник даже поручил всем службам «обеспечить организованную эвакуацию и доставку людей к российским пограничным пунктам пропуска», а мужчин, «способных держать в руках оружие, встать на защиту своей земли».

В то время, как со слов Пушилина «ситуация в Донбассе идёт к войне», Украина не собирается наступать на Донбасс. Более того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что во избежание гибели мирного населения никакие военные действия на Донбассе даже не рассматриваются.