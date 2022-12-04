Стали известны лица от УПЦ МП, вошедшие в "церковный список" санкций СНБО

08:40 04 декабря Киев, Украина

Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны, утвержденных указом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в своем Telegram-канале в субботу, 3 декабря.

"В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ (МП) или тесно связаны с этой организацией", - говорится в сообщении.

Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);

Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);

Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);

Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);

Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);

Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексей);

Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);

Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);

Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);

Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом, отметили в СБУ.

"Фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ; согласились на сотрудничество с оккупационными властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывают военную агрессию россии в Украине", - отмечается в сообщении.

Ограничения в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет. Они предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д.

Кроме того, эти лица лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

Как мы уже писали раньше, неустановленные лица на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП хранили детскую порнографию.