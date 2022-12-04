Стали известны лица от УПЦ МП, вошедшие в "церковный список" санкций СНБО

Служба безопасности Украины опубликовала полный список лиц, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны, утвержденных указом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в своем Telegram-канале в субботу, 3 декабря.
- Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);
- Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);
- Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);
- Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);
- Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);
- Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексей);
- Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);
- Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий);
- Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);
- Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).
Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом, отметили в СБУ.
Ограничения в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет. Они предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д.
Кроме того, эти лица лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.
Как мы уже писали раньше, неустановленные лица на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП хранили детскую порнографию.
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