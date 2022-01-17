Стали известны детали дела Порошенко-Медведчука по поставке угля из ОРДЛО

12:11 17 Январь Киев, Украина





По версии ведомства, в октябре 2014 представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь к подрывной деятельности на территории Украины Виктора Медведчука. Государственное бюро расследований обнародовало детали дела по поставке угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах, в котором фигурирует экспрезидент Петр Порошенко . Об этом на брифинге сказала спикер ведомства Татьяна Сапьян.По версии ведомства, в октябре 2014 представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь к подрывной деятельности на территории Украины Виктора Медведчука.

«В свою очередь, Медведчук, имея политические амбиции, согласился на предложение РФ. Осознавая, что самостоятельно, без кадрового влияния, он не сможет достичь своего умысла, Медведчук достиг определенных договоренностей с Петром Порошенко, который, как президент Украины, имел необходимые возможности влияния на вертикаль законодательной и исполнительной власти», – отметила Сапьян.

При этом, по ее словам, в течение августа-октября 2014 правительство Украины принимало меры для диверсификации источников поставок угля. В частности, 14 августа 2014 состоялось совещание министра энергетики Юрия Продана, на котором было рекомендовано заключить контракт на импорт 1 млн т угля из ЮАР.



Для выполнения этого решения «Центрэнерго» заключило контракт с компанией, которая обязалась поставить уголь в Украину.



Также 20 ноября 2014 г. министр энергетики Продан подписал приказ, которым прекратил производственную и хозяйственную деятельность всех госпредприятий, принадлежавших к сферам управления Минэнергоугля и которые находились в ОРДЛО, проинформировали в ДБР.

«В настоящее время Медведчук и высшее руководство Российской Федерации разработали план создания искусственного дефицита угля. Медведчук взял на себя функцию коммуникатора из РФ, а Петр Порошенко оставил за собой управленческие, кадровые вопросы и административное влияние. Медведчук привлек к схеме Сергея Кузяра, который имел связи с представителями ОРДЛО», – отметила пресс-секретарь ведомства.

По версии ДБР, Российская Федерация поначалу искусственно создала дефицит угля для украинских энергогенерирующих предприятий. Для этого РФ ограничила поставки угля по еще действующим тогда договорам купли-продажи.



В свою очередь, руководители ОРДЛО определили по одному угольнодобывающему предприятию от ЛНР/ДНР, которые выступили как поставщики угля для энергогенерирующих предприятия Украины, а после получения аванса они начали его отгрузку.



В дальнейшем, в ноябре 2015 года, во исполнение этой части договоренностей Порошенко инициировал заседание СНБО, на котором выразил сомнения в качестве угля из ЮАР и предоставил поручение Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел проверить контракты.



После этого Генпрокуратура провела обыски в помещении Минэнерго.



«Инициированные Порошенко действия стали основной причиной для отказа от выполнения контракта с ЮАР, «Центрэнерго» оказалось в искусственно созданных условиях, при которых имело возможность импортировать уголь только из предприятий ОРДЛО. При этом Медведчук и Порошенко оказывали административное давление на работников Министерства энергетики и угольной промышленности, Нацбанка, «Центрэнерго» относительно уплаты средств непосредственно руководителям террористических организаций, заключения прямых договоров купли-продажи угля по подконтрольным террористам территорий и оплаты за это средств. незаконных террористических организаций "ДНР/ЛНР", - отметила Сапьян.



«Преследуя политические интересы, Петр Порошенко и Виктор Медведчук приняли решение о предоставлении операций по покупке угля у предприятий ЛНР/ДНР вида обычной хозяйственной деятельности через перерегистрацию мест их нахождения и предоставление им расчетных счетов подконтрольной территории, выдавая их за национальных производителей угольной продукции. Такая перерегистрация предоставила возможность включить предприятия во временно порядок контроля за перемещением всех транспортных средств и грузов в пределах Донецкой и Луганской областей. О результате договоренностей Медведчук докладывал руководству Российской Федерации», – рассказали в ДБР.