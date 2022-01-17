Стали известны детали дела Порошенко-Медведчука по поставке угля из ОРДЛО

Государственное бюро расследований обнародовало детали дела по поставке угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах, в котором фигурирует экспрезидент Петр Порошенко. Об этом на брифинге сказала спикер ведомства Татьяна Сапьян.
По версии ведомства, в октябре 2014 представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь к подрывной деятельности на территории Украины Виктора Медведчука.
По версии ведомства, в октябре 2014 представители высшего политического руководства Российской Федерации решили привлечь к подрывной деятельности на территории Украины Виктора Медведчука.
При этом, по ее словам, в течение августа-октября 2014 правительство Украины принимало меры для диверсификации источников поставок угля. В частности, 14 августа 2014 состоялось совещание министра энергетики Юрия Продана, на котором было рекомендовано заключить контракт на импорт 1 млн т угля из ЮАР.
Для выполнения этого решения «Центрэнерго» заключило контракт с компанией, которая обязалась поставить уголь в Украину.
Также 20 ноября 2014 г. министр энергетики Продан подписал приказ, которым прекратил производственную и хозяйственную деятельность всех госпредприятий, принадлежавших к сферам управления Минэнергоугля и которые находились в ОРДЛО, проинформировали в ДБР.
Для выполнения этого решения «Центрэнерго» заключило контракт с компанией, которая обязалась поставить уголь в Украину.
Также 20 ноября 2014 г. министр энергетики Продан подписал приказ, которым прекратил производственную и хозяйственную деятельность всех госпредприятий, принадлежавших к сферам управления Минэнергоугля и которые находились в ОРДЛО, проинформировали в ДБР.
По версии ДБР, Российская Федерация поначалу искусственно создала дефицит угля для украинских энергогенерирующих предприятий. Для этого РФ ограничила поставки угля по еще действующим тогда договорам купли-продажи.
В свою очередь, руководители ОРДЛО определили по одному угольнодобывающему предприятию от ЛНР/ДНР, которые выступили как поставщики угля для энергогенерирующих предприятия Украины, а после получения аванса они начали его отгрузку.
В дальнейшем, в ноябре 2015 года, во исполнение этой части договоренностей Порошенко инициировал заседание СНБО, на котором выразил сомнения в качестве угля из ЮАР и предоставил поручение Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел проверить контракты.
После этого Генпрокуратура провела обыски в помещении Минэнерго.
«Инициированные Порошенко действия стали основной причиной для отказа от выполнения контракта с ЮАР, «Центрэнерго» оказалось в искусственно созданных условиях, при которых имело возможность импортировать уголь только из предприятий ОРДЛО. При этом Медведчук и Порошенко оказывали административное давление на работников Министерства энергетики и угольной промышленности, Нацбанка, «Центрэнерго» относительно уплаты средств непосредственно руководителям террористических организаций, заключения прямых договоров купли-продажи угля по подконтрольным террористам территорий и оплаты за это средств. незаконных террористических организаций "ДНР/ЛНР", - отметила Сапьян.
«Преследуя политические интересы, Петр Порошенко и Виктор Медведчук приняли решение о предоставлении операций по покупке угля у предприятий ЛНР/ДНР вида обычной хозяйственной деятельности через перерегистрацию мест их нахождения и предоставление им расчетных счетов подконтрольной территории, выдавая их за национальных производителей угольной продукции. Такая перерегистрация предоставила возможность включить предприятия во временно порядок контроля за перемещением всех транспортных средств и грузов в пределах Донецкой и Луганской областей. О результате договоренностей Медведчук докладывал руководству Российской Федерации», – рассказали в ДБР.
В свою очередь, руководители ОРДЛО определили по одному угольнодобывающему предприятию от ЛНР/ДНР, которые выступили как поставщики угля для энергогенерирующих предприятия Украины, а после получения аванса они начали его отгрузку.
В дальнейшем, в ноябре 2015 года, во исполнение этой части договоренностей Порошенко инициировал заседание СНБО, на котором выразил сомнения в качестве угля из ЮАР и предоставил поручение Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел проверить контракты.
После этого Генпрокуратура провела обыски в помещении Минэнерго.
«Инициированные Порошенко действия стали основной причиной для отказа от выполнения контракта с ЮАР, «Центрэнерго» оказалось в искусственно созданных условиях, при которых имело возможность импортировать уголь только из предприятий ОРДЛО. При этом Медведчук и Порошенко оказывали административное давление на работников Министерства энергетики и угольной промышленности, Нацбанка, «Центрэнерго» относительно уплаты средств непосредственно руководителям террористических организаций, заключения прямых договоров купли-продажи угля по подконтрольным террористам территорий и оплаты за это средств. незаконных террористических организаций "ДНР/ЛНР", - отметила Сапьян.
«Преследуя политические интересы, Петр Порошенко и Виктор Медведчук приняли решение о предоставлении операций по покупке угля у предприятий ЛНР/ДНР вида обычной хозяйственной деятельности через перерегистрацию мест их нахождения и предоставление им расчетных счетов подконтрольной территории, выдавая их за национальных производителей угольной продукции. Такая перерегистрация предоставила возможность включить предприятия во временно порядок контроля за перемещением всех транспортных средств и грузов в пределах Донецкой и Луганской областей. О результате договоренностей Медведчук докладывал руководству Российской Федерации», – рассказали в ДБР.
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