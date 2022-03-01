Стала известна дата проведения саммита Украина-ЕС

20:11 31 Май Киев, Украина

На совместном заседании комитетов евроинтеграции и внешней политики стало известно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября 2021.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Мария Мезенцева на Телеграм-канале.

"На заседании комитетов Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз и по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества стало известно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится 12 октября.", - написала Мезенцева.

Как сообщалось, в апреле заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква сказал на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который запланирован на август 2021 года саммит Украина-ЕС могут перенести на осень.



Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что на саммите Украина-Европейский Союз планируется обсудить на политическом уровне евроинтеграционные усилия Украины и определить дальнейшие ориентиры сотрудничества.