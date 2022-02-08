Стала известна дата пресс-конференции Зеленского

12:18 17 Май Киев, Украина

По итогам двухлетнего президентства Владимира Зеленского на 20 мая планируется открытая пресс-конференция

Об этом в понедельник сообщили в Офисе президента.



"Предварительно команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая", - говорится в сообщении.



Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк сообщал, что пресс-конференция может состояться именно 20 мая. Он отмечал, что идет обсуждение возможных форматов ее проведения.



Напомним, последняя большая пресс-конференция Зеленского состоялась на первую годовщину его инаугурации, 20 мая 2020 года. До этого, в октябре 2019 года, президент провел 14-часовой пресс-марафон с представителями десятков СМИ.