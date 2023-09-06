ССО высмеяли вброс россии об уничтожении катеров в Черном море

В Силах спецопераций ВСУ опровергли заявление министерства обороны рф о якобы "уничтожении катеров с десантом" в Черном море 30 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе ССО.
Украинские военные высмеяли вброс, который пытались разогнать россияне.
Об этом сообщили в пресс-службе ССО.
Украинские военные высмеяли вброс, который пытались разогнать россияне.
Бойцы подчеркнули, что заявление российского МО о том, что в Черном море якобы "были уничтожены четыре катера с украинским десантом", - это фейк.
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