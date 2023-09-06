ССО высмеяли вброс россии об уничтожении катеров в Черном море

14:33 30 августа Киев, Украина





Об этом сообщили в пресс-службе



Украинские военные высмеяли вброс, который пытались разогнать россияне. В Силах спецопераций ВСУ опровергли заявление министерства обороны рф о якобы "уничтожении катеров с десантом" в Черном море 30 августа.Об этом сообщили в пресс-службе ССО Украинские военные высмеяли вброс, который пытались разогнать россияне.

"Минувшей ночью около 12 тысяч операторов 73-го центра Сил спецопераций, вооруженные боевыми дельфинами, кротами и шиншиллами предприняли попытку десантирования на крымское побережье. Противник осуществил контратаку боевыми бумерангами. Из-за этого наши воины были вынуждены запросить поддержку "Звезды смерти"", - отметили в ССО.

Бойцы подчеркнули, что заявление российского МО о том, что в Черном море якобы "были уничтожены четыре катера с украинским десантом", - это фейк.