ССО Украины поразили командно-наблюдательный пункт россиян близ Бахмута

09:01 31 августа Киев, Украина





Сообщение о данном инциденте появилось на странице ССО в социальной сети Facebook. На направлении к Бахмуту бойцы Специальных Сил Операций Украины (ССО) провели точное поражение командно-наблюдательного пункта оккупантов.Сообщение о данном инциденте появилось на странице ССО в социальной сети Facebook.

"Наши разведчики предварительно выявили местоположение вражеского командно-наблюдательного пункта. Операторы беспилотного летательного аппарата надежно зарядили его мощными боеприпасами и направили по заданным координатам", - отмечается в сообщении.

Согласно информации от ССО, атака вражеского командно-наблюдательного пункта завершилась успешно. Два выстрела точно достигли цели.



Сам беспилотный летательный аппарат благополучно вернулся на базу.