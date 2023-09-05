ССО Украины поразили командно-наблюдательный пункт россиян близ Бахмута

09:01 31 августа Киев, Украина

На направлении к Бахмуту бойцы Специальных Сил Операций Украины (ССО) провели точное поражение командно-наблюдательного пункта оккупантов.

Сообщение о данном инциденте появилось на странице ССО в социальной сети Facebook.
 
"Наши разведчики предварительно выявили местоположение вражеского командно-наблюдательного пункта. Операторы беспилотного летательного аппарата надежно зарядили его мощными боеприпасами и направили по заданным координатам", - отмечается в сообщении.
 
Согласно информации от ССО, атака вражеского командно-наблюдательного пункта завершилась успешно. Два выстрела точно достигли цели.

Сам беспилотный летательный аппарат благополучно вернулся на базу.