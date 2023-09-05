ССО Украины поразили командно-наблюдательный пункт россиян близ Бахмута

На направлении к Бахмуту бойцы Специальных Сил Операций Украины (ССО) провели точное поражение командно-наблюдательного пункта оккупантов.
Сообщение о данном инциденте появилось на странице ССО в социальной сети Facebook.
Сообщение о данном инциденте появилось на странице ССО в социальной сети Facebook.
Согласно информации от ССО, атака вражеского командно-наблюдательного пункта завершилась успешно. Два выстрела точно достигли цели.
Сам беспилотный летательный аппарат благополучно вернулся на базу.
Сам беспилотный летательный аппарат благополучно вернулся на базу.
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