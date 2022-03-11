США запретили поставлять в Россию долларовые банкноты

Президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных ограничений в отношении России, сообщается на сайте Белого дома.
В указе говорится о запрете на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США банкнот американских долларов правительству РФ или любому человеку, находящемуся в России. Ограничения распространяются в том числе на американских граждан и американские компании в других странах.
Этим же указом Байден утвердил ранее анонсированные ограничения импорта из России. Под запрет попали импорт водки и других алкогольных напитков, морепродуктов, а также алмазов. Также президент США наложит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.
По подсчетам Белого дома, такой запрет лишит Россию одного миллиарда долларов доходов. Помимо этого, это подчеркнет, что «американские граждане не подписывались под войной Путина».
В указе говорится о запрете на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США банкнот американских долларов правительству РФ или любому человеку, находящемуся в России. Ограничения распространяются в том числе на американских граждан и американские компании в других странах.
Этим же указом Байден утвердил ранее анонсированные ограничения импорта из России. Под запрет попали импорт водки и других алкогольных напитков, морепродуктов, а также алмазов. Также президент США наложит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.
По подсчетам Белого дома, такой запрет лишит Россию одного миллиарда долларов доходов. Помимо этого, это подчеркнет, что «американские граждане не подписывались под войной Путина».
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