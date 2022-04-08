США запретили инвестиции в экономику рф

США ввели новые санкции против России, они подразумевают полный запрет на инвестиции в российскую экономику, а также полную блокировку Сбербанка и «Альфа-банка».
Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
Из документа следует, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям будет запрещено проводить с ними любые транзакции.
Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
Из документа следует, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям будет запрещено проводить с ними любые транзакции.
Акции «Сбера» после новости упали на 4,5%.
Кроме того, в Вашингтоне заявили, вводят полную блокировку в отношении российской элиты и членов их семей, включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.
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