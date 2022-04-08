США запретили инвестиции в экономику рф

17:52 06 апреля Киев, Украина





Об этом



Из документа следует, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям будет запрещено проводить с ними любые транзакции. США ввели новые санкции против России, они подразумевают полный запрет на инвестиции в российскую экономику, а также полную блокировку Сбербанка и «Альфа-банка».Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.Из документа следует, что США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Их американские активы будут заморожены, американским гражданам и организациям будет запрещено проводить с ними любые транзакции.

"Полные блокирующие санкции в отношении крупнейшего финансового учреждения России Сбербанка и крупнейшего частного банка России Альфа-Банка. Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, связанные с финансовой системой США, и запретит гражданам США вести с ними дела. Сбербанк владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России и четвертым по величине финансовым институтом России в целом", - говорится в заявлении Белого Дома.

Акции «Сбера» после новости упали на 4,5%.

"Пока Россия продолжает свое жестокое нападение на Украину, мы будем едины с нашими союзниками и партнерами в возложении на Россию дополнительных расходов за ее действия", – сказано в тексте заявления.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, вводят полную блокировку в отношении российской элиты и членов их семей, включая санкции в отношении совершеннолетних детей президента Путина, жены и дочери министра иностранных дел Лаврова, а также членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина.