США заморозили государственные резервы Афганистана в американских банках

05:47 18 августа Киев, Украина

По сообщению The Washington Post, 15 августа - в день, когда боевики "Талибана" вошли в Кабул, правительство США незамедлительно предприняло ответный шаг, а именно перекрыло доступ талибам к финансам страны, заморозив государственные резервы Афганистана в американских банках.

Как сообщается, решение заблокировать счета афганского правительства было принято министром финансов США Джанет Йеллен после переговоров с американским Госдепом.

В WP, со ссылкой на данные Международного валютного фонда, уточнили, что валовые резервы нацбанка Афганистана на конец апреля составляли 9,4 миллиарда долларов.

Кроме того, официальный Вашингтон допускает введение санкций против "Талибана", заявил советник президента США Джейк Салливан в ходе брифинга.

По его словам, сейчас администрация Джо Байдена работает над вариантами решения этого вопроса.

Напомним, в понедельник Байден выступил с заявлением по Афганистану. Американский лидер отметил, что его страна не может вмешиваться во внутренние конфликты других государств, тогда как политическое руководство республики сдалось и сбежало.