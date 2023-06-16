США закупят у Японии тротил для снарядов, которые будут передавать Украине — Reuters

11:20 02 июня Киев, Украина

Соединенные Штаты договорились с Японией о закупке тротила для 155-мм артиллерийских снарядов, планирующих передать Украине в рамках подготовки к контрнаступлению Сил обороны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Конституция Японии позволяет использовать военную силу только для самообороны и запрещает японским компаниям экспортировать оружие за границу.



Однако по данным источников, США нашли возможность купить тротил у Японии в условиях глобальной нехватки боеприпасов. Вероятно, речь пойдет о продаже промышленного тротила, который является товаром двойного назначения и используется не только военными.



Экспортные ограничения для таких товаров менее строги, поэтому, например, как пишет Reuters, США могут покупать ноутбуки Panasonic Toughbook для своих военных.