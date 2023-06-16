США закупят у Японии тротил для снарядов, которые будут передавать Украине — Reuters

Соединенные Штаты договорились с Японией о закупке тротила для 155-мм артиллерийских снарядов, планирующих передать Украине в рамках подготовки к контрнаступлению Сил обороны.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Конституция Японии позволяет использовать военную силу только для самообороны и запрещает японским компаниям экспортировать оружие за границу.
Однако по данным источников, США нашли возможность купить тротил у Японии в условиях глобальной нехватки боеприпасов. Вероятно, речь пойдет о продаже промышленного тротила, который является товаром двойного назначения и используется не только военными.
Экспортные ограничения для таких товаров менее строги, поэтому, например, как пишет Reuters, США могут покупать ноутбуки Panasonic Toughbook для своих военных.
Однако по данным источников, США нашли возможность купить тротил у Японии в условиях глобальной нехватки боеприпасов. Вероятно, речь пойдет о продаже промышленного тротила, который является товаром двойного назначения и используется не только военными.
Экспортные ограничения для таких товаров менее строги, поэтому, например, как пишет Reuters, США могут покупать ноутбуки Panasonic Toughbook для своих военных.
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