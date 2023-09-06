США закупают ракеты AIM-120 AMRAAM для Украины у Raytheon

Министерство обороны Соединенных Штатов анонсировало свой заказ у компании Raytheon на поставку ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM для Украины. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Пентагона.
Корпорация Raytheon Missiles and Defence, базирующаяся в штате Аризона, получила контракт на сумму 192 миллионов долларов для поставки передовых ракет AMRAAM из разных источников. Не разглашается количество ракет и точные даты поставок, однако они должны быть завершены к 29 ноября 2024 года.
Финансирование данной закупки осуществляется за счет средств, выделенных из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.
AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – это американская управляемая ракета средней дальности класса "воздух-воздух", способная применяться в любых погодных условиях.
Корпорация Raytheon Missiles and Defence, базирующаяся в штате Аризона, получила контракт на сумму 192 миллионов долларов для поставки передовых ракет AMRAAM из разных источников. Не разглашается количество ракет и точные даты поставок, однако они должны быть завершены к 29 ноября 2024 года.
Финансирование данной закупки осуществляется за счет средств, выделенных из фонда Инициативы содействия безопасности в Украине.
AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – это американская управляемая ракета средней дальности класса "воздух-воздух", способная применяться в любых погодных условиях.
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