США заказали для Украины дроны на $18 млн

Минобороны Соединенных Штатов Америки подпишет контракт на производство беспилотников для Украины.
Минобороны США заключит контракт на сумму 17,8 млн долларов на производство и отправку беспилотников Switchblade в Украину.
Об этом сообщил замглавы ведомства по закупке и поддержке Уильям ЛаПланте во время брифинга в пятницу, 6 мая.
По его словам, эти дроны будут доставлены в Украину в рамках финансирования Инициативы содействия безопасности. На сегодня из запланированных для нее 300 млн долларов Пентагон выделил 136,8 млн.
Об этом сообщил замглавы ведомства по закупке и поддержке Уильям ЛаПланте во время брифинга в пятницу, 6 мая.
По его словам, эти дроны будут доставлены в Украину в рамках финансирования Инициативы содействия безопасности. На сегодня из запланированных для нее 300 млн долларов Пентагон выделил 136,8 млн.
ЛаПланте добавил, что Минобороны также использует финансирование в размере 1,45 млрд долларов, одобренное Конгрессом США в дополнение к помощи Украине, подписанному в середине марта, для замены американских запасов ракет Javelin и Stinger и ключевых компонентов для этих ракет.
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