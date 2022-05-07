США заказали для Украины дроны на $18 млн

11:03 07 мая Киев, Украина

Минобороны Соединенных Штатов Америки подпишет контракт на производство беспилотников для Украины.



Об этом сообщил замглавы ведомства по закупке и поддержке Уильям ЛаПланте во время брифинга в пятницу, 6 мая.



По его словам, эти дроны будут доставлены в Украину в рамках финансирования Инициативы содействия безопасности. На сегодня из запланированных для нее 300 млн долларов Пентагон выделил 136,8 млн. Минобороны США заключит контракт на сумму 17,8 млн долларов на производство и отправку беспилотников Switchblade в Украину.Об этом сообщил замглавы ведомства по закупке и поддержке Уильям ЛаПланте во время брифинга в пятницу, 6 мая.По его словам, эти дроны будут доставлены в Украину в рамках финансирования Инициативы содействия безопасности. На сегодня из запланированных для нее 300 млн долларов Пентагон выделил 136,8 млн.

"На эту сумму были куплены и отправлены беспилотные авиационные системы, передовая система высокоточного оружия, устройства связи, боевое медицинское оборудование и расходные материалы, готовые блюда, даже бинокли", - уточнил замминистра.

ЛаПланте добавил, что Минобороны также использует финансирование в размере 1,45 млрд долларов, одобренное Конгрессом США в дополнение к помощи Украине, подписанному в середине марта, для замены американских запасов ракет Javelin и Stinger и ключевых компонентов для этих ракет.