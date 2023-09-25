США выделяют $522 млн для укрепления энергетики Украины

12:24 25 сентября Киев, Украина





Об этом объявила посол США в Украине Бриджит Бринк. Правительства Украины и США заключили соглашение о сотрудничестве в укреплении энергетической инфраструктуры Украины, в рамках которого Соединенные Штаты выделяют $522 миллиона.Об этом объявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Наше новое энергетическое соглашение с Украиной включает в себя $522 миллиона на укрепление энергосистемы, ускорение евроинтеграции и улучшение корпоративного управления энергетическими госпредприятиями", - подчеркнула она.

Из общей суммы $500 миллионов будет направлено на модернизацию, защиту, повышение прозрачности и конкурентоспособности энергетического сектора Украины.



По словам Бринк, это имеет важное значение для достижения успеха в будущем.



США также намерены предоставить Украине дополнительные $100 миллионов помощи в энергетической сфере при условии выполнения определенных требований:

Утверждение нового устава и создание Наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины" до 30 октября 2023 года.

Демонстрация прогресса в выполнении плана корпоратизации Государственного предприятия "НАЭК "Энергоатом", включая проведение конкурса на выбор членов Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" до 30 ноября и создание Публичного акционерного общества "Энергоатом" до 31 декабря 2023 года.

Установление порядка, объема, степени и периодичности предоставления информации об оптовой торговле энергоресурсами, согласно законодательству REMIT, до 1 апреля 2024 года.

Меморандум вступает в силу с момента его подписания и предполагается, что он будет действовать в течение одного года.