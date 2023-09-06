США выделят $200 млн военной помощи Украине

20:45 14 августа Киев, Украина





Энтони Блинкен, глава дипломатии Соединенных Штатов, подчеркнул, что этот важный военный пакет будет передан Украине посредством уникального механизма Presidential Drawdown Authority. По данному механизму, американские запасы оружия становятся доступными для союзников.



Помимо оружия и боеприпасов, пакет включает в себя средства для обороны от воздушных атак, мощные артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы и технику для разминирования. Это подтвердил сам Блинкен.



В Пентагоне дополнили список содержимого пакета: США анонсировали новый военный пакет помощи на сумму $200 млн для Украины.Энтони Блинкен, глава дипломатии Соединенных Штатов, подчеркнул, что этот важный военный пакет будет передан Украине посредством уникального механизма Presidential Drawdown Authority. По данному механизму, американские запасы оружия становятся доступными для союзников.Помимо оружия и боеприпасов, пакет включает в себя средства для обороны от воздушных атак, мощные артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы и технику для разминирования. Это подтвердил сам Блинкен.В Пентагоне дополнили список содержимого пакета:

Дополнительные боеприпасы для усовершенствованных систем Patriot HIMARS.

Артиллерийские снаряды разного калибра: 155 мм и 105 мм, а также особо эффективные 120-мм танковые боеприпасы.

Противотанковые ракеты TOW и передовые комплексы Javelin.

Более тридцати семи тактических транспортных средств для надежной перевозки важного оборудования.

Пятьдесят восемь прицепов для специализированной водной техники.

Внушительное количество патронов – свыше двенадцати миллионов – для обеспечения стрелкового вооружения.

Важное оборудование для разминирования, включая средства для устранения взрывоопасных предметов, а также необходимые детали для ремонта военной техники.

Энтони Блинкен подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться до полного прекращения агрессии россии, вывода ее войск с украинской территории и прекращения насильственных действий.