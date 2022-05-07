США выделит Украине помощь на 150 миллионов долларов

Энтони Блинкен государственный секретарь США подтвердил выделение пакета Украине дополнительной военной помощи на сумму 150 долларов.
Об этом говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента США.
Госсекретарь США добавил, что этот утвержденный пакет является девятым траншем поставки Украине оружия, техники и оснащения из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.
По его словам, отныне общая сумма помощи безопасности для Украины в виде оружия и техники составляет примерно 3,8 млрд долларов, предоставленной с 24 февраля, когда Россия начала свое жестокое и неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину.
По его словам, отныне общая сумма помощи безопасности для Украины в виде оружия и техники составляет примерно 3,8 млрд долларов, предоставленной с 24 февраля, когда Россия начала свое жестокое и неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину.
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