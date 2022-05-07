США выделит Украине помощь на 150 миллионов долларов

06:16 07 мая Киев, Украина

Энтони Блинкен государственный секретарь США подтвердил выделение пакета Украине дополнительной военной помощи на сумму 150 долларов.

 
Об этом говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепартамента США.
 
"Я сегодня утвердил, в соответствии с поручением президента, выделение средств на сумму до 150 млн долларов для предоставления дальнейшей немедленной военной помощи Украине в виде дополнительного вооружения и оборудования из запасов Министерство обороны США", - подчеркнул Блинкен.
 
Госсекретарь США добавил, что этот утвержденный пакет является девятым траншем поставки Украине оружия, техники и оснащения из запасов Министерства обороны США с августа 2021 года.

По его словам, отныне общая сумма помощи безопасности для Украины в виде оружия и техники составляет примерно 3,8 млрд долларов, предоставленной с 24 февраля, когда Россия начала свое жестокое и неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину.
 
"Мы продолжим предоставлять Украине оружие, которое ее силы эффективно применяют для защиты их страны и свободы своих соотечественников. В дополнение к военной помощи, мы также продолжаем оказывать прямую финансовую поддержку Украине, поддерживаем документирование доказательств зверств России против гражданского населения Украины и меры по продолжению усиления давления на обваливающуюся экономику Путина. Все вместе, эти усилия помогут укрепить позицию Украины за столом переговоров, одновременно продолжая изоляцию России в мире, пока она не прекратит ее бессмысленную выбранную войну против Украины", - отметил Блинкен.