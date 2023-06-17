США выделили $205 млн гуманитарной помощи Украине

19:16 16 июня Киев, Украина

США объявили о выделении дополнительных $205 млн на гуманитарную помощь Украине. Эти средства будут направлены на необходимые ресурсы для украинцев.

Об этом сообщается на сайте американского Госдепа в пятницу, 16 июня.

Гуманитарная помощь США охватит продукты питания, питьевую воду, услуги по защите, образование, средства к существованию, юридическую помощь, доступное жилье, здравоохранение и многое другое через международных и неправительственных партнеров.

Отмечается, что финансирование, благодаря которому общая гуманитарная помощь, предоставленная Украине в 2023 финансовом году, превысила 605 млн долларов, обеспечивает дополнительную поддержку гуманитарным организациям, реагирующим на кризис. С февраля 2022 года США предоставили украинскому народу гуманитарную помощь на сумму более 2,1 млрд долларов.
 
"Мы по-прежнему призываем к немедленному прекращению агрессивной войны россии и к тому, чтобы россия способствовала беспрепятственному доступу к поставщикам гуманитарной помощи в Украине и безопасному проходу для тех, кто стремится перебраться в более безопасные районы", - сказано в заявлении Госдепа.