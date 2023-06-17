США выделили $205 млн гуманитарной помощи Украине

США объявили о выделении дополнительных $205 млн на гуманитарную помощь Украине. Эти средства будут направлены на необходимые ресурсы для украинцев.
Об этом сообщается на сайте американского Госдепа в пятницу, 16 июня.
Гуманитарная помощь США охватит продукты питания, питьевую воду, услуги по защите, образование, средства к существованию, юридическую помощь, доступное жилье, здравоохранение и многое другое через международных и неправительственных партнеров.
Отмечается, что финансирование, благодаря которому общая гуманитарная помощь, предоставленная Украине в 2023 финансовом году, превысила 605 млн долларов, обеспечивает дополнительную поддержку гуманитарным организациям, реагирующим на кризис. С февраля 2022 года США предоставили украинскому народу гуманитарную помощь на сумму более 2,1 млрд долларов.
Об этом сообщается на сайте американского Госдепа в пятницу, 16 июня.
Гуманитарная помощь США охватит продукты питания, питьевую воду, услуги по защите, образование, средства к существованию, юридическую помощь, доступное жилье, здравоохранение и многое другое через международных и неправительственных партнеров.
Отмечается, что финансирование, благодаря которому общая гуманитарная помощь, предоставленная Украине в 2023 финансовом году, превысила 605 млн долларов, обеспечивает дополнительную поддержку гуманитарным организациям, реагирующим на кризис. С февраля 2022 года США предоставили украинскому народу гуманитарную помощь на сумму более 2,1 млрд долларов.
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