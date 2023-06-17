США выделили $205 млн гуманитарной помощи Украине

"Мы по-прежнему призываем к немедленному прекращению агрессивной войны россии и к тому, чтобы россия способствовала беспрепятственному доступу к поставщикам гуманитарной помощи в Украине и безопасному проходу для тех, кто стремится перебраться в более безопасные районы", - сказано в заявлении Госдепа.