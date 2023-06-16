США вводят санкции против российского руководителя группировки ЧВК Вагнер в Мали

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в список санкций российского гражданина Ивана Маслова, который руководит группировкой ЧВК Вагнер в Мали.
По информации, полученной от пресс-службы ведомства 25 мая, Маслов тесно сотрудничал с правительственными чиновниками Мали для развертывания группы Вагнера в этой стране.
Он также предоставлял жилье для прибывающих в Мали боевиков и организовывал встречи лидера ЧВК евгения пригожина с представителями правительств нескольких африканских государств.
Дополнительно Маслов занимался продвижением интересов ЧВК Вагнер в секторе добычи ресурсов в Мали. Представители министерства отметили, что есть признаки того, что группа Вагнера пыталась приобрести военные системы у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали как посредника.
К примеру, сотрудники группировки, скорее всего, пытались приобрести военное оборудование, такое как мины, беспилотные летательные аппараты, радары и контрбатарейные системы, для использования в Украине.
В результате санкций будут заморожены все активы Маслова в США, а также запрещено ведение любых операций с организациями, прямо или косвенно принадлежащими ему и другим лицам, попавшим в список санкций.
По информации, полученной от пресс-службы ведомства 25 мая, Маслов тесно сотрудничал с правительственными чиновниками Мали для развертывания группы Вагнера в этой стране.
Он также предоставлял жилье для прибывающих в Мали боевиков и организовывал встречи лидера ЧВК евгения пригожина с представителями правительств нескольких африканских государств.
Дополнительно Маслов занимался продвижением интересов ЧВК Вагнер в секторе добычи ресурсов в Мали. Представители министерства отметили, что есть признаки того, что группа Вагнера пыталась приобрести военные системы у иностранных поставщиков и направить это оружие через Мали как посредника.
К примеру, сотрудники группировки, скорее всего, пытались приобрести военное оборудование, такое как мины, беспилотные летательные аппараты, радары и контрбатарейные системы, для использования в Украине.
В результате санкций будут заморожены все активы Маслова в США, а также запрещено ведение любых операций с организациями, прямо или косвенно принадлежащими ему и другим лицам, попавшим в список санкций.
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