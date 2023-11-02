США вводят санкции против 130 лиц, поставляющих технологии в россию

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о введении масштабного пакета санкций против 130 физических и юридических лиц, которые участвуют в поставках технологий для военного производства россии.
Согласно новым санкциям, Минфин США ввел ограничения в отношении множества лиц и компаний из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые служат каналами для импорта технологий, оборудования и других ресурсов, необходимых для поддержания и обслуживания российской военно-промышленной сферы.
Санкции также затронули сеть лиц, связанных с россиянином Артуром Петровым, который был задержан на Кипре по запросу США. По данным американского следствия, Петров организовал сложную схему обхода санкций для закупки электронных технологий американского производства для российских компаний.
Дополнительно, санкции Минфина США охватили множество военно-промышленных компаний в россии, занимающихся производством, импортом, продажей и ремонтом промышленного оборудования, станков и запчастей.
США также расширили санкции в отношении российских секторов технологий и банковского дела, связанных с финансированием, исследованиями, разработкой и импортом передовых технологий.
Среди новых санкций перечислены такие организации, как АФК "Система", Санкт-Петербургская фондовая биржа, ООО "Фрегат", "Оптрон" и несколько коммерческих банков.
Государственный департамент США также ввел около 100 санкций, которые охватывают различные аспекты будущего производства энергии и доходов россии, металлургической и горнодобывающей сферы, оборонных закупок и лиц, участвующих в поддержке военных усилий российского правительства и других нежелательных действий.
Согласно новым санкциям, Минфин США ввел ограничения в отношении множества лиц и компаний из Турции, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов, которые служат каналами для импорта технологий, оборудования и других ресурсов, необходимых для поддержания и обслуживания российской военно-промышленной сферы.
Санкции также затронули сеть лиц, связанных с россиянином Артуром Петровым, который был задержан на Кипре по запросу США. По данным американского следствия, Петров организовал сложную схему обхода санкций для закупки электронных технологий американского производства для российских компаний.
Дополнительно, санкции Минфина США охватили множество военно-промышленных компаний в россии, занимающихся производством, импортом, продажей и ремонтом промышленного оборудования, станков и запчастей.
США также расширили санкции в отношении российских секторов технологий и банковского дела, связанных с финансированием, исследованиями, разработкой и импортом передовых технологий.
Среди новых санкций перечислены такие организации, как АФК "Система", Санкт-Петербургская фондовая биржа, ООО "Фрегат", "Оптрон" и несколько коммерческих банков.
Государственный департамент США также ввел около 100 санкций, которые охватывают различные аспекты будущего производства энергии и доходов россии, металлургической и горнодобывающей сферы, оборонных закупок и лиц, участвующих в поддержке военных усилий российского правительства и других нежелательных действий.
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