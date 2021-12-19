США ввели санкции в отношении Александра Тупицкого

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против отстраненного главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и его супруги Ольги. Случилось это 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией.
Об этом сообщает Государственный департамент США.
Тупицкого Блинкен назвал причастным к «значительным коррупционным действиям, в частности, взятию денежной взятки во время пребывания в должности судьи». Жена отстраненного главы КСУ Ольга «была признана участницей этих действий».
Санкции против Александра и Ольги Тупицких предусматривают запрет на въезд в США как должностных лиц иностранных государств, причастных к крупной коррупции, и членам их семей.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против бывшего первого заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительной организации «Фонд Андрея Портнова».
Как известно, 29 декабря 2020 Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. 26 февраля он издал указ, которым продлил срок отстранения с 28 февраля еще на один месяц. При этом судейский статус у Тупицкого оставался и он продолжал выполнять административные функции главы КСУ.
Следует отметить, что 14 июля этого года Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. Дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.
Тупицкого Блинкен назвал причастным к «значительным коррупционным действиям, в частности, взятию денежной взятки во время пребывания в должности судьи». Жена отстраненного главы КСУ Ольга «была признана участницей этих действий».
Санкции против Александра и Ольги Тупицких предусматривают запрет на въезд в США как должностных лиц иностранных государств, причастных к крупной коррупции, и членам их семей.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против бывшего первого заместителя главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова и его благотворительной организации «Фонд Андрея Портнова».
Как известно, 29 декабря 2020 Зеленский подписал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца. 26 февраля он издал указ, которым продлил срок отстранения с 28 февраля еще на один месяц. При этом судейский статус у Тупицкого оставался и он продолжал выполнять административные функции главы КСУ.
Следует отметить, что 14 июля этого года Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. Дело находится на апелляционном рассмотрении в Большой палате Верховного суда.
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