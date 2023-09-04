США ввели санкции против российских миллиардеров - Минфин

19:22 11 августа Киев, Украина

Четверо российских миллиардеров оказались включены в список санкций США. Эту информацию раскрыл Офис контроля иностранных активов американского Министерства финансов в пятницу, 11 августа.

Конкретно сказано, что новые ограничения применимы к Петру Авену, Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. Все эти лица являются основателями и ведущими руководителями российского международного финансово-инвестиционного консорциума Альфа-Групп, который включает в себя Альфа-банк.

Также под санкции попал Российский союз промышленников и предпринимателей, зарегистрированный в Москве.

В органе власти напомнили, что ранее аналогичные ограничения уже ввели страны Европейского союза, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия.
 
"Зажиточные российские элиты должны осознать, что бизнес нельзя вести как обычно, пока кремль продолжает войну против украинского народа. Наша международная коалиция будет продолжать привлекать к ответственности всех, кто способствовал необоснованному и непровоцированному вторжению в Украину", - прокомментировал данное решение заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо.