США ввели санкции против российских миллиардеров - Минфин

"Зажиточные российские элиты должны осознать, что бизнес нельзя вести как обычно, пока кремль продолжает войну против украинского народа. Наша международная коалиция будет продолжать привлекать к ответственности всех, кто способствовал необоснованному и непровоцированному вторжению в Украину", - прокомментировал данное решение заместитель министра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо.